La strada SP36 'Val di Zena' è stata chiusa al traffico dalla Città Metropolitana di Bologna. La chiusura riguarda un tratto della strada a causa di interventi contro frane ed erosioni. Nessuna data di riapertura è stata comunicata. La chiusura interessa tutti i veicoli e si rende necessaria per ragioni di sicurezza. La circolazione viene deviata su percorsi alternativi. La Città Metropolitana informerà ulteriormente quando i lavori saranno completati e la strada sarà riaperta.

Pianoro, chiusura al transito della sp36 ’Val di Zena’. A renderlo noto, in una comunicazione, Città Metropolitana. Per lavori di consolidamento e ripristino della sede stradale danneggiata da frane delle scarpate di monte ed erosioni spondali causati dai passati eventi alluvionali, lungo la strada provinciale sp36 dal chilometro 10+200 al 10+500 verrà attuata la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia dalle 8,30 alle 18,30 e istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo dalle 18,30 alle 8,30 da oggi, mercoledì 3 giugno, fino al termine dei lavori (previsto presumibilmente per il 31 ottobre). Si tratta di lavori, questi, che erano già attesi ed erano stati annunciati già da Città Metropolitana in alcune riunioni tra istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Interventi anti frane ed erosioni. Chiude la sp36 ’Val di Zena’

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