A partire dalla prossima settimana, squadre di tecnici della Regione Molise si recheranno nei comuni colpiti dalle recenti perturbazioni meteorologiche per offrire supporto e assistenza tecnica in seguito a frane e smottamenti. Le operazioni riguarderanno interventi di verifica e messa in sicurezza delle zone interessate, con l’obiettivo di intervenire rapidamente per mitigare i rischi causati dagli eventi atmosferici.

A partire dalla prossima settimana, squadre di specialisti della Regione Molise scenderanno sul campo per fornire assistenza tecnica ai comuni colpiti dalle recenti perturbazioni meteorologiche. L’intervento mira a gestire le criticità derivanti da frane e smottamenti che hanno interessato il territorio dal 28 marzo 2026, intervenendo anche sui danni strutturali agli edifici causati dall’instabilità del suolo. La decisione nasce da una sinergia promossa dal presidente della Regione Francesco Roberti, che ha attivato un protocollo di collaborazione con il Servizio di Protezione civile regionale e il Servizio coordinamento e controlli progetti Pnrr.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, tecnici in campo: soccorso immediato per frane e smottamenti

Notizie correlate

Maltempo, crollato un ponte fra Molise e Abruzzo. Neve in Molise, frane e auto danneggiate in SiciliaPrime settimane di primavera caratterizzate da frane e nubifragi nel Centro e Sud Italia.

Maltempo a Olevano, frane e smottamenti sul territorio: si valuta la calamitàLe forti piogge hanno provato pesanti danni alla viabilità locale e provinciale, isolando anche il sito storico della Grotta di San Michele Arcangelo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Frana di Petacciato, Puglia isolata dopo l'interruzione di A14 e ferrovia Adriatica. I tecnici: Tempi lunghi per il ripristino; Frana a Petacciato, riaperta l’A14: oggi il sopralluogo di Salvini; Dal Basso Molise ai mercati globali: il miracolo dei semi che sfidano il maltempo; Task force calabrese nel Trigno: droni e sub dei Vigili del fuoco per trovare il 53enne disperso.

Sicurezza sul lavoro, tecnici sanitari in campoFare Salute e parlare di sicurezza sul lavoro agendo sulla leva della prevenzione e dello sport: oggi 28 aprile, in occasione della giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, presso lo ... ansa.it

Sicurezza sul lavoro: tecnici sanitari in campo per la prevenzioneFare salute e parlare di sicurezza sul lavoro agendo sulla leva della prevenzione e dello sport: oggi 28 aprile, in occasione della giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, presso lo ... ilmattino.it

Il Comune, capofila di altri 22 e guidato dal sindaco Puchetti, ha formalizzato la convenzione con la Regione per l’attuazione della Strategia dell’Area Interna “Medio Basso Molise”, finanziata nell’ambito del Programma FESR-FSE+ 2021-2027 - facebook.com facebook

venerdì 17 aprile 2026: le previsioni di Gianfranco Spensieri di @RaiMeteo Nuvole sul Molise centrale e occidentale Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso nel resto della regione #IoSeguoTgr @TgrRai x.com