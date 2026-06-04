La nazionale francese ha perso 2-1 in un'amichevole contro la Costa d'Avorio, subendo due gol nel secondo tempo. La Spagna, invece, ha pareggiato 1-1 contro l'Iraq, segnando nel finale ma senza vincere. Questi incontri sono gli ultimi test prima delle partite ufficiali in Nord America. In entrambe le sfide, le squadre hanno mostrato difficoltà a consolidare il gioco.

La Francia crolla, la Spagna delude. Due tra le superfavorite per la vittoria del Mondiale 2026 che sta per iniziare tra Usa, Messico e Canada fanno flop nel penultimo test. I Bleus si fanno sorprendere e rimontare dalla Costa d'Avorio, altra partecipante al Mondiale: al vantaggio a fine primo tempo di Cherki, rispondono gli Elefanti con le reti nella ripresa di Guela Doue e dell'ex Atalanta Diallo. Solo il primo tempo in campo Mbappè e Theo Hernandez, subentra a poco più di 20' dalla fine invece Rabiot. Male anche la Spagna che non va oltre l'1-1 con l'Iraq (altra qualificata al Mondiale): alla rete di Ferran Torres al 16', risponde Doski al 27'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francia, che scivolone in amichevole con la Costa d'Avorio. Spagna flop, solo 1-1 con l'Iraq

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