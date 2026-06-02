Alle 21:10 di venerdì si affrontano in un’amichevole a Nantes la squadra francese e quella ivoriana. La Francia, guidata dall’allenatore Deschamps, e la Costa d’Avorio, sotto la guida di Faé, scendono in campo per la prima partita di preparazione ai mondiali del 2026. Le formazioni ufficiali non sono ancora state rese note, né sono stati pubblicati i pronostici ufficiali.

Prima amichevole in preparazione ai mondiali 2026 per la Francia di Deschamps impegnata a Nantes contro la Costa d’Avorio di Faé. I bleus come al solito nelle convocazioni hanno l’imbarazzo della scelta, e si tratterà delle ultime partite di Deschamps come CT. Le sorprese in lista sono Risser del Lens e Lacroix del Crystal Palace, che hanno scalzato Chevalier e Pavard; per il resto il gruppo è lo stesso con Kantè,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Francia-Costa d’Avorio (Amichevole, 04-06-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici

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Match France–Côte dIvoire : Attention à cette Arnaque qui Circule !

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