Francia-Costa d’Avorio Amichevole di preparazione 04-06-2026 ore 21 | 10 | formazioni ufficiali quote pronostici Marcus Thuram con Mbappé

Da infobetting.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Francia e Costa d’Avorio, in programma il 4 giugno alle 21:10 a Nantes, sarà la prima amichevole di preparazione ai Mondiali 2026 per la nazionale francese. La formazione francese sarà guidata dall’allenatore Deschamps, mentre quella ivoriana sarà sotto la guida di Faé. Tra i giocatori previsti in campo, ci sono Marcus Thuram e Kylian Mbappé. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici non sono ancora stati comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima amichevole in preparazione ai mondiali 2026 per la Francia di Deschamps impegnata a Nantes contro la Costa d’Avorio di Faé.  I bleus come al solito nelle convocazioni hanno l’imbarazzo della scelta, e si tratterà delle ultime partite di Deschamps come CT, poi, dopo la Coppa, sarà infatti Zidane a guidare la nazionale transalpina. Le sorprese in lista sono Risser del Lens e Lacroix del Crystal Palace, che hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

francia costa d8217avorio amichevole di preparazione 04 06 2026 ore 21 10 formazioni ufficiali quote pronostici marcus thuram con mbapp233
© Infobetting.com - Francia-Costa d’Avorio (Amichevole di preparazione, 04-06-2026 ore 21:10): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Marcus Thuram con Mbappé
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE: France Coach Didier Deschamps Speaks Before Ivory Coast Friendly Match | DWS News | AD14

Video LIVE: France Coach Didier Deschamps Speaks Before Ivory Coast Friendly Match | DWS News | AD14

Notizie e thread social correlati

Francia-Costa d’Avorio (Amichevole, 04-06-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici. I bleus contro gli elefanti in preparazione al mondialeLa Francia affronta la Costa d’Avorio in un’amichevole di preparazione ai Mondiali 2026, in programma a Nantes.

Temi più discussi: Francia - Costa d'Avorio (Amichevole); quote Francia Costa d'Avorio: il pronostico sul friendly match; Mondiali e amichevoli, le convocazioni dei giocatori dell'Inter; Francia, Senegal, USA... Qual è il programma dei giocatori del Monaco convocati per i Mondiali?.

francia costa francia costa d avorioAmichevoli pre Mondiali 2026: Francia-Costa D’Avorio, le probabili formazioniPrimo test amichevole per rimettersi a caccia del titolo di campioni sfuggito quattro anni fa comtro l'Argentina. sportal.it

francia costa francia costa d avorioAmichevole Francia-Costa d'Avorio, il pronostico sorride a Mbappé e compagniCinque vittorie e un pareggio. Così la Francia ha vinto il suo girone di qualificazione ai Mondiali staccando immediatamente il biglietto per Canada, Usa e Messico dove, tra l’altro, rientra tra le ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web