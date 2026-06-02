La partita tra Francia e Costa d’Avorio, in programma il 4 giugno alle 21:10 a Nantes, sarà la prima amichevole di preparazione ai Mondiali 2026 per la nazionale francese. La formazione francese sarà guidata dall’allenatore Deschamps, mentre quella ivoriana sarà sotto la guida di Faé. Tra i giocatori previsti in campo, ci sono Marcus Thuram e Kylian Mbappé. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici non sono ancora stati comunicati.

Prima amichevole in preparazione ai mondiali 2026 per la Francia di Deschamps impegnata a Nantes contro la Costa d’Avorio di Faé. I bleus come al solito nelle convocazioni hanno l’imbarazzo della scelta, e si tratterà delle ultime partite di Deschamps come CT, poi, dopo la Coppa, sarà infatti Zidane a guidare la nazionale transalpina. Le sorprese in lista sono Risser del Lens e Lacroix del Crystal Palace, che hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Francia-Costa d’Avorio (Amichevole di preparazione, 04-06-2026 ore 21:10): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Marcus Thuram con Mbappé

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