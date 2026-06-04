Francia al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

Durante il Fantacampionato Mondiale, sono stati annunciati i titolari e il rigorista della squadra francese. Tra i giocatori principali, alcuni sono considerati sicuri di partire dall'inizio, mentre altri potrebbero essere sorprese. Si segnalano anche alcuni nomi emergenti da tenere sotto osservazione, pronti a inserirsi nel reparto offensivo o difensivo. La formazione probabile include diversi elementi di esperienza, con alcune varianti possibili in base alle scelte dell’allenatore.

Campione del mondo nel 2018 e finalista nel 2022, la Francia arriva ai Mondiali 2026 con il "peso" di essere una delle nazionali favorite per il successo finale. Dopo aver chiuso il proprio girone di qualificazione (contro Ucraina, Islanda e Azerbaigian) con cinque vittorie, un pareggio, 16 gol fatti e solamente 4 subiti, gli uomini di Deschamps dovranno ora vedersela con Norvegia, Senegal e Iran nel Gruppo I. Lo stesso tecnico, rispetto ad altri colleghi che hanno comunicato una pre-lista da 30, 40 o più di 50 calciatori, ha scelto di adottare una strategia diversa: rivelare già da metà maggio tutti i convocati. Sintomo di idee chiare, seppur qualche esclusione eccellente di certo non è mancata: da Kalulu e Khéphren Thuram della Juventus a Camavinga del Real Madrid e Kolo Muani del Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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