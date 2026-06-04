Francesco Pernici si è ben distinto sugli 800 metri al Golden Gala, tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante) che va in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il 23enne bresciano ha conquistato un pregevole terzo posto, decisamente rilevante considerando il contesto in cui è stato ottenuto e che rilancia sensibilmente il miglior interprete tricolore sul doppio giro di pista (anche se la gara non metteva in palio punti per la qualificazione alla finale del circuito). Il nostro portacolori è stato bravo a interpretare la prima tornata, rimanendo nelle posizioni che contano, ha conservato le energie ed è emerso di carattere sul rettilineo conclusivo, meritandosi così il gradino più basso del podio con il buon tempo di 1:43. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Pernici in spolvero al Golden Gala, riemerge e sale sul podio! Lucine da record italiano, ma Fiasconaro…

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