Il saltatore azzurro ha annunciato che il 4 giugno parteciperà al Golden Gala di Roma con l’obiettivo di battere il record mondiale nel salto triplo. L’atleta mira a superare la misura di 18,29 metri, stabilita nel 1995 da un atleta britannico. La competizione si svolgerà nella capitale italiana e rappresenta un momento chiave per la stagione di atletica leggera.

Andy Diaz ha fissato il 4 giugno come data per sfidare il primato mondiale del salto triplo. L’atleta azzurro punta a superare i 18,29 metri stabiliti da Jonathan Edwards nel 1995. Il palcoscenico sarà il Golden Gala di Roma. L’obiettivo è chiaro: battere un record che resiste da oltre trent’anni. La motivazione scaturisce dal recente successo ai Mondiali indoor. Dopo quell’oro, l’azzurro non si ferma e mira al massimo livello assoluto della disciplina. La sfida contro il tempo e la storia. Il primato attuale appartiene a Jonathan Edwards, fissato il 7 agosto del 1995. Quasi trentuno anni di resistenza rendono questa impresa una delle più difficili nello sport moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diaz sfida il record: 18,29 metri al Golden Gala di Roma

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