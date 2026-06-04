Immaginate Francesco De Gregori su un palcoscenico piccolo, quasi a portata di mano, che canta brani che non avete mai sentito. O che credevate di non aver mai sentito. Non Rimmel, non La donna cannone, non Generale. Qualcosa di più nascosto, di più prezioso. È esattamente quello che è accaduto nell’autunno del 2024 al Teatro Out Off di Milano, e stasera in tv alle 21.20 su Rai 3, e in contemporanea su RaiPlay, lo si potrà rivivere grazie a Francesco De Gregori. Nevergreen, il docufilm di Stefano Pistolini che racconta quella straordinaria avventura. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2025 e poi distribuito nei cinema italiani da Nexo Studios (leggi qui la nostra recensione), il film arriva ora per la prima volta in televisione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - "Francesco De Gregori. Nevergreen": stasera in tv su Rai 3 il docufilm sulle canzoni meno conosciute del Principe. Imperdibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Francesco De Gregori Nevergreen, il film concerto stasera in tv: la scaletta e gli ospiti

Leggi anche: Francesco De Gregori torna live con Nevergreen (Perfette sconosciute)

Temi più discussi: Francesco De Gregori. Nevergreen, il docufilm in onda su Rai 3; Francesco De Gregori presenta i suoi progetti Nevergreen (Perfette Sconosciute); Francesco De Gregori. Nevergreen; Nevergreen (Perfette sconosciute) di Francesco De Gregori diventa un album.

Questa sera su RAI3 va in onda il film live FRANCESCO DE GREGORI NEVERGREEN che documenta i concerti della residency a Milano del 2024 #FrancescoDeGregori x.com

Francesco De Gregori, stasera in TV le sue nevergreenIl progetto Nevergreen – Perfette sconosciute, dedicato alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano due anni fa (qui la n ... rockol.it

Stasera in tv Francesco De Gregori. Nevergreen, il documentario che racconta le perfette sconosciute del PrincipeFrancesco De Gregori. Nevergreen: stasera in tv su Rai 3 il docufilm sulle canzoni meno conosciute del Principe. Imperdibile ... amica.it