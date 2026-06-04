Francesco De Gregori Nevergreen il film concerto stasera in tv | la scaletta e gli ospiti

Probabilmente esiste un momento, nella carriera di ogni artista, in cui il desiderio di guardarsi indietro non coincide con la nostalgia ma con la curiosità. Ecco, allora, nascere "Francesco De Gregori Nevergreen", tour, e poi film concerto che Rai 3 propone in prima serata oggi, giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Today.it

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Francesco De Gregori presenta Nevergreen: film, disco live e concerti 2026

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