Francesco De Gregori Nevergreen il film concerto stasera in tv | la scaletta e gli ospiti
Probabilmente esiste un momento, nella carriera di ogni artista, in cui il desiderio di guardarsi indietro non coincide con la nostalgia ma con la curiosità. Ecco, allora, nascere "Francesco De Gregori Nevergreen", tour, e poi film concerto che Rai 3 propone in prima serata oggi, giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Today.it
Francesco De Gregori presenta Nevergreen: film, disco live e concerti 2026
Notizie e thread social correlati
Pooh 60 - La nostra storia in Arena, il concerto-evento stasera in tv: la scaletta e gli ospitiStasera in televisione viene trasmesso il concerto “Pooh 60 - La nostra storia in Arena”.
Leggi anche: Francesco De Gregori torna live con Nevergreen (Perfette sconosciute)
Temi più discussi: Francesco De Gregori presenta i suoi progetti Nevergreen (Perfette Sconosciute); Francesco De Gregori. Nevergreen, il docufilm in onda su Rai 3; Francesco De Gregori. Nevergreen; Evergreen, il nuovo progetto di Francesco De Gregori.
Francesco De Gregori: lo zio partigiano, l'amore con Chicca lungo una vita, da dove nascono le ultime polemiche, 7 segreti ift.tt/lKqj9C4 Giovedì 4 giugno arriva in prima serata su Rai 3 il docufilm Nevergreen, registrato durante i concerti che il cantautore ha x.com
Il 4 Giugno su RaiTre in prima serata, andrà in onda…. NEVERGREEN Perfette Sconosciute di Francesco De Gregori (il mio grande Capo ) …..e successivamente anche disponibile su RaiPlay. Ad Ottobre invece, uscirà l’album LIVE sempre Nevergree facebook
Francesco De Gregori: lo zio partigiano, l'amore con Chicca lungo una vita, da dove nascono le ultime polemiche, 7 segretiGiovedì 4 giugno arriva in prima serata su Rai 3 il docufilm Nevergreen, registrato durante i concerti che il cantautore ha tenuto nel 2024 al Teatro Out Off di Milano ... corriere.it
Francesco De Gregori porta in Rai3 e nei teatri il progetto Nevergreen: album e nuovi liveFrancesco De Gregori presenta su Rai 3 il docufilm Nevergreen e torna in concerto a Roma e Milano con le sue canzoni meno conosciute. Album live in uscita. megamodo.com