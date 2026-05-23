Pooh 60 - La nostra storia in Arena il concerto-evento stasera in tv | la scaletta e gli ospiti

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera in televisione viene trasmesso il concerto “Pooh 60 - La nostra storia in Arena”. L’evento celebra i sessant’anni di attività della band, con una scaletta che comprende alcuni dei loro brani più noti. Sul palco sono presenti diversi ospiti, e l’evento si svolge davanti a un pubblico di palazzetti gremiti. La trasmissione mostra un ricco repertorio musicale e momenti di interazione con i partecipanti.

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Sessant’anni di canzoni, palazzetti gremiti, melodie entrate nella memoria collettiva e un legame con il pubblico che continua a resistere al tempo. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, Canale 5 dedica la prima serata a “Pooh 60 - La nostra storia”, lo speciale evento registrato all’Arena di. 🔗 Leggi su Today.it

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