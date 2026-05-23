Pooh 60 - La nostra storia in Arena il concerto-evento stasera in tv | la scaletta e gli ospiti
Stasera in televisione viene trasmesso il concerto “Pooh 60 - La nostra storia in Arena”. L’evento celebra i sessant’anni di attività della band, con una scaletta che comprende alcuni dei loro brani più noti. Sul palco sono presenti diversi ospiti, e l’evento si svolge davanti a un pubblico di palazzetti gremiti. La trasmissione mostra un ricco repertorio musicale e momenti di interazione con i partecipanti.
Sessant’anni di canzoni, palazzetti gremiti, melodie entrate nella memoria collettiva e un legame con il pubblico che continua a resistere al tempo. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, Canale 5 dedica la prima serata a “Pooh 60 - La nostra storia”, lo speciale evento registrato all’Arena di. 🔗 Leggi su Today.it
Pooh - Uomini Soli (feat Giuliano Sangiorgi) @Arena di Verona
Sullo stesso argomento
La scaletta del concerto dei Pooh su Canale 5: cantanti e ospiti all’Arena di VeronaStasera, sabato 23 maggio, va in onda in prima serata su Canale 5 lo speciale evento musicale "Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena".
‘Pooh 60 – La nostra storia’, lo speciale di oggi su Canale 5: gli ospiti e le anticipazioni(Adnkronos) – Oggi, sabato 23 maggio, andrà in onda su Canale 5 'Pooh 60 – La nostra storia', lo speciale evento musicale dall'Arena di Verona...
Pooh 60 La nostra storia: tutto sul concerto evento di Canale 5, oggi 23 maggioUn concerto evento per festeggiare 60 anni loro e nostri: anticipazioni e ospiti di Pooh 60, stasera su Canale 5. Seguirà il tour. style.corriere.it
60 anni di storia non si festeggiano. Si celebrano. Il 24 ottobre 2026 all’Unipol Arena di #Bologna arriverà una notte irripetibile. #POOH60 – #LANOSTRASTORIA | NOTTE A SORPRESA Biglietti dalle 14:00 del 23 maggio. Da domani dalle 14:00 per i possess x.com
Chiunque abbia acquistato un biglietto per una delle date del tour POOH 60 – LA NOSTRA STORIA 2026 potrà accedere IN VIA ESCLUSIVA E PREFERENZIALE ai biglietti per l’evento speciale del 24 ottobre 2026 all’Unipol Arena di Bologna: POOH 60 – L facebook
Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto eventoSabato in prima serata su Canale 5 arriva il concerto evento dei Pooh dall’Arena di Verona con orchestra, ospiti speciali e i grandi successi. libero.it