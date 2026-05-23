Pooh 60 - La nostra storia in Arena il concerto-evento stasera in tv | la scaletta e gli ospiti

Notizia in breve

Stasera in televisione viene trasmesso il concerto “Pooh 60 - La nostra storia in Arena”. L’evento celebra i sessant’anni di attività della band, con una scaletta che comprende alcuni dei loro brani più noti. Sul palco sono presenti diversi ospiti, e l’evento si svolge davanti a un pubblico di palazzetti gremiti. La trasmissione mostra un ricco repertorio musicale e momenti di interazione con i partecipanti.