Franceschetta58, il ristorante della Francescana Family, si distingue per l’impegno sociale e la sostenibilità. Il locale, definito gastro-bistrot, promuove pratiche eco-compatibili e iniziative di responsabilità sociale, integrando queste linee guida nella gestione quotidiana. La scelta di prodotti locali e il rispetto dell’ambiente sono tra le priorità. Il ristorante si presenta come esempio di come il settore della ristorazione possa combinare qualità culinaria con attenzione alle tematiche sociali e ambientali.

Un ponte concreto con il sociale Si è lavorato tantissimo per ridurre l'impatto ambientale a favore di un approccio più sostenibile, a partire dell'eliminazione delle bottiglie di plastica e dei tovaglioli di carta sino a un riciclo quasi totale dei materiali impiegati: le azioni adottate da giugno 2021 hanno contribuito a ridurre le emissioni di CO2 di circa 8.000 kg all'anno. Virando sul sociale, i fantastici tortellini, bolliti in brodo di cappone e serviti in crema di Parmigiano Reggiano, sono preparati dal Tortellante, il noto laboratorio in cui giovani adulti nello spettro autistico imparano l'arte di fare la pasta fresca dalle nonne modenesi, le mitiche rezdore, che tramandano così questa preziosa tradizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Franceschetta58, quando il fine dining è (realmente) attento al sociale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il nuovo lusso coreano si beve: yakju, makgeolli e soju premium stanno conquistando il fine diningNegli ultimi dieci anni, la Corea del Sud ha attirato l’attenzione internazionale grazie a musica, serie televisive, prodotti di bellezza e moda.

Nidi di insetti nelle abitazioni, scatta l'allarme: quando chiamare realmente i Vigili del fuocoNegli ultimi giorni, il Comando dei Vigili del fuoco di Perugia ha rilevato un aumento delle richieste di intervento da parte dei cittadini a causa...