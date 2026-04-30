Nidi di insetti nelle abitazioni scatta l' allarme | quando chiamare realmente i Vigili del fuoco

Negli ultimi giorni, il Comando dei Vigili del fuoco di Perugia ha rilevato un aumento delle richieste di intervento da parte dei cittadini a causa della presenza di sciami di api, vespe e calabroni all’interno di case e aree circostanti. Le chiamate riguardano principalmente situazioni in cui insetti si trovano in ambienti abitativi o nelle immediate vicinanze. Le autorità invitano a contattare i vigili solo in caso di pericolo reale o di invasione di insetti in spazi frequentati.

Negli ultimi giorni il Comando dei Vigili del fuoco di Perugia ha registrato un sensibile aumento delle richieste di intervento da parte dei cittadini per la presenza di sciami di api, vespe e calabroni all'interno di abitazioni e aree di pertinenza. Un fenomeno che ha spinto il Corpo a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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