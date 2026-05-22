Il nuovo lusso coreano si beve | yakju makgeolli e soju premium stanno conquistando il fine dining

Da panorama.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni, la Corea del Sud ha attirato l’attenzione internazionale grazie a musica, serie televisive, prodotti di bellezza e moda. Parallelamente, nel settore della ristorazione di alta gamma, si sta diffondendo un nuovo modo di apprezzare il lusso coreano attraverso bevande tradizionali come yakju, makgeolli e soju, ora disponibili in versioni premium. Questi distillati, storicamente radicati nella cultura locale, stanno trovando spazio nei ristoranti di alta cucina, attirando clienti interessati a scoprire nuove esperienze di gusto.

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La Corea del Sud ha passato gli ultimi dieci anni a conquistare il mondo con musica, drama, beauty e moda. Ora sta facendo la stessa cosa con l’alcol. Ma non con il soju verde da convenience store diventato fenomeno pop globale grazie ai K-drama. Il nuovo terreno della Korean Wave gastronomica è molto più sofisticato: yakju, cheongju, makgeolli premium e distillati artigianali stanno entrando nel linguaggio dell’alta ristorazione internazionale. E soprattutto stanno cambiando status. Perché il punto non è più esportare semplicemente “bevande tradizionali coreane”. Il punto è trasformare il sool — il termine ombrello che in Corea indica gli alcolici tradizionali — in un linguaggio culturale premium, costruito su terroir, fermentazione, heritage, design e fine dining. 🔗 Leggi su Panorama.it

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