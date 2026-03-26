Durante un evento musicale, un breve video che mostra una cantante mentre si esibisce è diventato virale sui social. Il filmato ha diviso gli utenti, con alcuni che hanno commentato positivamente e altri che hanno espresso critiche dure. La clip ha attirato l’attenzione di molti e ha generato un acceso dibattito online.

Un breve momento sul palco, registrato durante un evento musicale, è bastato per accendere una discussione accesa sui social network. L’ultima esibizione di Francesca Michielin è infatti diventata virale in poche ore, attirando critiche, ironie e difese da parte dei fan. Al centro del dibattito c’è un video in cui la cantante si cimenta in una coreografia insieme a un corpo di ballo durante una performance pubblica. Per un’artista che ha costruito la propria carriera soprattutto sulla scrittura, sulla voce e sull’uso degli strumenti, questa scelta scenica è apparsa a molti come una vera e propria svolta inaspettata. Today riporta che l’episodio è avvenuto durante il Festival di SanNoLo, manifestazione musicale milanese dedicata alle canzoni inedite e spesso considerata uno spazio creativo e alternativo per artisti e nuovi talenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Francesca Michielin balla sul palco: il video virale divide i fan e scatena critiche feroci

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