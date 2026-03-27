Francesca Michielin annuncia Strega comanda Summer tour

Francesca Michielin ha annunciato il suo nuovo tour estivo 2026, intitolato “Strega comanda Summer tour”. L'artista sarà impegnata in diverse date in varie città italiane, coprendo le principali regioni del paese. L'annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali, specificando le tappe e le date del tour, che si svolgerà durante i mesi estivi.

Francesca Michielin torna dal vivo con “Strega comanda Summer tour”, il nuovo tour estivo 2026 che attraverserà l’Italia da nord a sud. Dopo il trionfo all’Arena di Verona – oltre 10.000 presenze nell’ottobre 2025 – e la sorprendente apparizione al Festival di Sannolo, Francesca Michielin torna a far parlare di sé annunciando “Strega comanda Summer tour”, la nuova tournée estiva prodotta da Vivo Concerti che la porterà sui palchi più affascinanti d’Italia. Un viaggio musicale che attraverserà il Paese da nord a sud, tra mare, borghi e scenari d’alta quota, per raccontare al pubblico la sua nuova fase artistica. Il tour partirà il 6 aprile... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Francesca Michielin annuncia “Strega comanda / Summer tour” Articoli correlati Leggi anche: Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26 Geolier non si ferma e dopo gli stadi annuncia le date del Summer TourSorpresa per tutti i fan di Geolier: il cantante dopo gli stadi non si fermerà e proseguirà a girare l’Italia con un Summer Tour. Strega comanda: Francesca Michielin annuncia le date del suo nuovo tour estivo Link in bio Una raccolta di contenuti su Francesca Michielin Temi più discussi: Francesca Michielin a Gressoney-La-Trinité con il tour Strega comanda; Francesca Michielin annuncia Strega comanda / Summer tour; Francesca Michielin annuncia il nuovo tour estivo Strega comanda; FRANCESCA MICHIELIN sarà in concerto questa estate [Info e Biglietti]. Reggio Calabria, Francesca Michielin in concerto a Laureana di Borrello | INFO e DATASulla scia del successo del suo primo live all’Arena di Verona che a ottobre 2025 ha registrato le oltre 10.000 presenze e dopo aver sorpreso lo scorso sabato il pubblico del Festival di Sannolo a Mil ... strettoweb.com Francesca Michielin annuncia lo Strega comanda / Summer TourFrancesca Michielin annuncia oggi Strega comanda / Summer tour, il nuovo tour -prodotto da Vivo Concerti- in programma per l'estate 2026 ... msn.com Francesca Michielin annuncia nuove date per Strega Comanda Summer Tour 2026! 5 luglio 2026 | Agliasco Paesana 8 agosto 2026 | Gavorrano, Teatro delle Rocce Biglietti in vendita dalle 14.00 di domani 27 marzo su https://buff.ly/q71VVos - facebook.com facebook Francesca ieri sera super ospite al Festival di SanNoLo a Milano x.com