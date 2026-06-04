Francesca Cassinelli Award premiati tre protagonisti della ricerca internazionale sul mieloma multiplo
Oggi a Palazzo Rota Pisaroni si è tenuta la cerimonia di consegna del Francesca Cassinelli Award 2025, un riconoscimento internazionale dedicato alla ricerca sul mieloma multiplo. Tre ricercatori sono stati premiati per il loro lavoro nel campo. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti della famiglia Cassinelli e della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che hanno istituito il premio per sostenere gli studi sulla malattia.
Si è svolta oggi a Palazzo Rota Pisaroni la cerimonia di consegna del Francesca Cassinelli Award 2025, riconoscimento internazionale istituito dalla famiglia Cassinelli e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per sostenere il progresso della ricerca sul mieloma multiplo, migliorando la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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