È partita una nuova rete di laboratori dedicata al controllo del mieloma multiplo, organizzata dal gruppo GIMEMA. Si tratta della seconda neoplasia ematologica più diffusa, dopo il linfoma non-Hodgkin. La rete mira a migliorare le analisi e il monitoraggio della malattia attraverso strutture specializzate. La collaborazione coinvolge diversi laboratori per garantire un controllo più efficace dei pazienti affetti.

Il mieloma multiplo rappresenta la seconda neoplasia ematologica più frequente, dopo il linfoma non-Hodgkin. Ed è responsabile dell’1-2% di tutti i casi di cancro e del 10-15% dei tumori del sangue. Colpisce soprattutto gli anziani, con un’età media alla diagnosi di circa 70 anni (solo il 2% dei pazienti ha meno di 40 anni). In Italia ogni anno si stimano circa 6-7 mila nuovi casi. Ma attenzione: ci sono altre cifre che vanno tenute presenti. Ed aprono davvero il cuore alla speranza. In dieci anni l’ aspettativa di vita dei pazienti con mieloma multiplo è quasi quadruplicata passando da circa 2 anni e mezzo a oltre 10. A guidare medici, pazienti e familiari sono i progressi della medicina, ai trapianti, ai farmaci innovativi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mieloma multiplo, grazie a GIMEMA parte la nuova rete di laboratori per il controllo della malattia

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