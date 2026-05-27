Mieloma multiplo | il congresso internazionale sulle nuove frontiere della cura

Il 29 maggio a Brindisi si svolgerà un congresso dedicato alle ultime innovazioni nel trattamento del mieloma multiplo. L'evento riunirà specialisti provenienti da diversi paesi per discutere delle novità terapeutiche e delle ricerche più recenti su questa malattia ematologica. La giornata prevede interventi e presentazioni di studi clinici, con l’obiettivo di condividere informazioni sulle strategie di cura più aggiornate.

BRINDISI – Si terrà il prossimo 29 maggio a Brindisi un appuntamento scientifico che porrà l'accento sulle nuove frontiere nella cura del mieloma multiplo, una delle patologie ematologiche più complesse e impattanti del nostro tempo. Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia, medici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Mieloma multiplo, limportanza del giusto sequencing e di accesso equo alle nuove terapie

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