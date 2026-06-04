Francesca Barzon In un volo il mio tempo Silenzi che parlano | il tempo come soglia e respiro interiore

Da metropolitanmagazine.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In In un volo il mio tempo. Silenzi che parlano, Francesca Barzon costruisce una raccolta poetica che si muove lungo una direzione ben riconoscibile della poesia contemporanea: quella che concepisce il verso come spazio di risonanza interiore più che come costruzione retorica. Il tempo, dichiarato fin dal titolo, non è misura cronologica ma esperienza percettiva, un battito sospeso tra memoria e desiderio. Francesca Barzon, In un volo il mio tempo: la poesia dell’interiorità. Copertina – SBS Edizioni La scrittura di Barzon assume la forma di un dialogo intimo in cui il soggetto poetico non osserva il mondo dall’esterno ma lo abita, attivamente e interiormente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Francesca Barzon, ”In un volo il mio tempo. Silenzi che parlano”: il tempo come soglia e respiro interiore
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