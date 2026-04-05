Il Rettore dell'università ha espresso un augurio di speranza e rinascita in un periodo caratterizzato da tensioni e sofferenze. La sua dichiarazione sottolinea come questa ricorrenza possa aiutare a ritrovare ciò che davvero ha valore, invitando tutti a riflettere sulla responsabilità condivisa in momenti di difficoltà. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale e si rivolge a una platea vasta, senza riferimenti specifici a persone o enti.

Riceviamo e pubblichiamo In un tempo segnato da ferite, inquietudini e conflitti, questa ricorrenza parla a tutte e a tutti, anche in senso laico e universale, di rinascita, di speranza e di responsabilità. Come ci ricorda anche la grande lezione di Eschilo, pathei mathos, attraverso il dolore può maturare una conoscenza più profonda dell’umano e delle sue istanze fondamentali: le domande, le gioie e i dolori di ogni persona. Per questo il mio augurio è che questo tempo ci aiuti a ritrovare ciò che conta davvero: la pace, la cura delle relazioni, la forza del pensiero e la capacità di ricominciare. A tutte e a tutti, auguri di pace e di serenità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Il Rettore Marianelli: il mio augurio è che questo tempo ci aiuti a ritrovare ciò che conta davvero

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