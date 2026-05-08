Alimentazione e attività fisica pre e post camminata | un corso per conduttori di gruppi di cammino

Sabato 16 maggio si terrà a Gatteo Mare un corso organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna, con il patrocinio del Comune, rivolto ai conduttori dei Gruppi di Cammino per la Salute. L’evento si concentrerà su tematiche legate all’alimentazione e all’attività fisica prima e dopo le sessioni di cammino. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per migliorare la gestione delle attività di gruppo e promuovere uno stile di vita più salutare.

Sabato 16 maggio a Gatteo Mare il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna, con il patrocinio del Comune, organizza un corso di approfondimento dedicato ai conduttori dei Gruppi di Cammino per la Salute dal titolo “Alimentazione e attività fisica pre e post camminata”. L’iniziativa si.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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