Consensi messinesi per il progetto AICS Sport di squadra e alimentazione sana a scuola

Da messinatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, il progetto “Sport di squadra e alimentazione sana a scuola” promosso da AICS in collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi sta ricevendo molti consensi. Il progetto, sostenuto finanziariamente dal Dipartimento per lo Sport e i Giovani, mira a promuovere l’attività fisica tra gli studenti e a diffondere abitudini alimentari corrette nelle scuole della città. La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte si concentra sull’organizzazione di attività sportive e iniziative educative.

Sta ricevendo ampi consensi a Messina il progetto “Sport di squadra e alimentazione sana a scuola”, promosso da AICS Direzione Nazionale in collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi e con il supporto finanziario del Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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