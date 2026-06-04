Fossacesia punta all’Europa | nuovi progetti per i trabocchi
Fossacesia avvia nuovi progetti per valorizzare i trabocchi e rafforzare il turismo sulla Costa dei Trabocchi. Il progetto FoODLAND mira a sviluppare iniziative legate alla cultura e alla gastronomia locali. La città intende accedere a fondi europei tramite la rete AICCRE, al fine di finanziare interventi di riqualificazione e promozione dei trabocchi. Questi interventi prevedono il miglioramento delle strutture e delle attività legate alle tradizioni locali, con l’obiettivo di attrarre visitatori e sostenere l’economia turistica.
Come cambierà il turismo sulla Costa dei Trabocchi grazie al progetto FoODLAND?. Quali fondi europei potrà ottenere Fossacesia attraverso la rete AICCRE?. Chi beneficerà concretamente delle nuove opportunità di scambio culturale per i giovani?. Come verranno valorizzate le tradizioni marinare e agricole nel nuovo modello europeo?.? In Breve Partecipazione di Marina Paolucci e del direttore Fabio Travaglini all'incontro con AICCRE. Adesione del Comune al progetto internazionale FoODLAND Paesaggi del Cibo. Valorizzazione turistica della Costa dei Trabocchi tramite tradizioni agricole e marinare. Promozione di scambi culturali europei rivolti specificamente alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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