Fossacesia punta all’Europa | nuovi progetti per i trabocchi

Notizia in breve

Fossacesia avvia nuovi progetti per valorizzare i trabocchi e rafforzare il turismo sulla Costa dei Trabocchi. Il progetto FoODLAND mira a sviluppare iniziative legate alla cultura e alla gastronomia locali. La città intende accedere a fondi europei tramite la rete AICCRE, al fine di finanziare interventi di riqualificazione e promozione dei trabocchi. Questi interventi prevedono il miglioramento delle strutture e delle attività legate alle tradizioni locali, con l’obiettivo di attrarre visitatori e sostenere l’economia turistica.