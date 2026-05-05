Europa Verde punta sul territorio | tre nuovi referenti per ambiente turismo e sociale

Europa Verde Rimini annuncia l’assegnazione di tre nuovi referenti dedicati ai settori ambiente, turismo e sociale, rafforzando così la propria presenza nel territorio provinciale. La scelta mira a coinvolgere più attivamente le realtà locali e a promuovere iniziative specifiche in questi ambiti. La notizia arriva a pochi mesi da un momento di riorganizzazione interna del gruppo, che intende ampliare la propria rete di rappresentanza e di azione sul territorio.

Il gruppo di Europa Verde Rimini compie un passo importante nel consolidamento della propria presenza sul territorio provinciale. Con l’obiettivo di presidiare con maggiore efficacia le sfide locali e sviluppare progettualità mirate, il coordinamento annuncia la nomina di tre referenti tematici.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Puglia, Maiora punta sul territorio: nuovi negozi a Bari e Barletta Pavia punta sul verde: 66 nuovi bus e 27 milioni per la mobilitàIl parco autobus di Autoguidovie si posiziona tra i più moderni del territorio nazionale grazie all’introduzione di una nuova flotta a basse... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Europa Verde - Verdi Campania: eletti i nuovi co-portavoce regionali, Maria Francesca Imbaldi e Davide Secone; Elezioni Imola, la polemica dei Verdi: La federazione nazionale umilia gli iscritti; Nucleare al centro del futuro energetico europeo?; Padova: Longobardi lascia AVS e passa al movimento civico Orizzonti. Nucleare, rinnovabili e idrogeno verde: l'Ue punta sul giusto mix energetico?La sicurezza energetica dell'Europa è stata gravemente colpita dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La guerra con l'Iran ha fermato a inizio marzo 2026 il traffico di petroliere, riducendo o blocca ... it.euronews.com Europa verde, Europa grigia: dialogo sull’industria che verràConservatore: Ti dico subito come la penso: il Green Deal è stato il più grande esperimento di ingegneria morale della storia europea. Peccato che la morale non produca acciaio, non abbassi le ... ilfoglio.it EUROPA VERDE BASILICATA AVS: “IL PROGETTO LUCAS ARRIVA IN SENATO. MA LA DOMANDA, SEMPLICE, RESTA UNA SOLA: A FARE COSA, ESATTAMENTE” https://www.sassilive.it/cronaca/politica/europa-verde-basilicata-avs-il-progetto-lucas-arr - facebook.com facebook