Il Milan sta lavorando per rafforzare la propria rosa, includendo anche due giovani talenti considerati tra i più promettenti in Europa, oltre a un giocatore già noto come Goretzka. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare la squadra in vista delle prossime competizioni, con particolare attenzione a inserimenti che possano portare solidità e prospettive di crescita. La strategia mira a combinare esperienza e giovani promesse per il futuro.

Manca ormai davvero poco, pochissimo alla finestra estiva di calciomercato e il Milan ha già delineato la sua strategia per rinforzarsi in vista della stagione 2026-2027: giocatori di qualità, esperti e pronti per vincere subito (come possono essere, per esempio, Leon Goretzka e Robert Lewandowski) e giovani di talento da valorizzare sotto la sapiente gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Qualcuno il Diavolo ce l'ha già in casa (come Christian Comotto e Francesco Camarda, che torneranno dai prestiti a Spezia e Lecce); altri sono stati acquistati e saranno acquistati. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada non vede l'ora di suggerirli al direttore sportivo Igli Tare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Goretzka: Moncada punta i due nuovi “fenomeni” d’Europa

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