Il 7 giugno si svolgerà a Fossacesia la festa dello sport, con attività dedicate ai bambini al campo Granata. Durante l’evento saranno offerte prove di diverse discipline sportive, senza specificare quali. La manifestazione si inserisce nel percorso che porta alla designazione di Fossacesia come Città dello Sport nel 2026. La giornata mira a promuovere l’inclusione e il gioco tra i più giovani.

Quali discipline sportive potranno provare i bambini al campo Granata?. Come influenzerà questo evento il percorso verso Fossacesia Città dello Sport 2026?. Quale ruolo avranno le associazioni locali nel percorso educativo dei giovani?. Perché questa manifestazione è considerata fondamentale per la salute pubblica locale?.? In Breve Evento dalle ore 9 alle 13 presso il campo Vincenzo Granata. Partecipazione di numerose associazioni sportive locali per dimostrazioni pratiche. Promozione valori fair play e inclusione tramite Giuseppantonio, Luciani e Marrone. Iniziativa inserita nel programma Fossacesia Città dello Sport 2026. Fossacesia si prepara alla Giornata Nazionale dello Sport con un evento al campo Vincenzo Granata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fossacesia: festa dello sport il 7 giugno tra inclusione e gioco

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