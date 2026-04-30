Fossacesia Città dello Sport 2026 | lo sport che unisce coinvolge e valorizza il territorio

È stato annunciato il progetto “Fossacesia Città dello Sport 2026”, che prevede un calendario di eventi e manifestazioni sportive di diversa natura. L’obiettivo è coinvolgere cittadini, famiglie, visitatori e turisti attraverso iniziative che si svolgeranno nel corso dei prossimi anni. La proposta include numerose discipline sportive, con l’intento di valorizzare il territorio e promuovere l’attività fisica.

È stato presentato il programma “Fossacesia Città dello Sport 2026”, un’iniziativa che racchiude un ampio e articolato calendario di eventi e manifestazioni dedicate a numerose discipline sportive, pensate per coinvolgere cittadini, famiglie, visitatori e turisti. Il progetto prende il via con.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Fossacesia Città dello Sport 2026: il sindaco Di Giuseppantonio propone l'indirizzo sportivo all’istituto comprensivo PollidoriNell’ambito delle iniziative legate a Fossacesia Città dello Sport 2026, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha proposto alla dirigente scolastica... Lo sport che unisce: all’istituto Fermi di Aversa l’iniziativa “Sport Senza Barriere”Tempo di lettura: 2 minutiIl Liceo “Fermi” di Aversa ha promosso questa mattina “Sport Senza Barriere”, oltre il cronometro e la prestazione fisica... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fossacesia, interventi in corso alla Baya Verde. Aps i Trabocchi: si riconsegni la struttura alla comunità; Tabellino partita San Giovanni Teatino vs Elicese; Concessioni demaniali marittime: a Fossacesia confronto tra istituzioni e operatori sulla necessità di regole certe e bandi condivisi. Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. A Coverciano presentata la IXª edizioneArezzo, 13 marzo 2026 – Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. A Coverciano presentata la IXª edizione. L’evento si svolgerà lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Mario ... lanazione.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/fossacesia-riapre-in-anticipo-il-cavalcavia-sullautostrada-a14-di-via-colle-castagna.html - facebook.com facebook Fossacesia in Fiore 2026: il nuovo concorso per valorizzare territorio e decoro urbano x.com