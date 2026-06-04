Forzavano le macchine per trovare le chiavi di casa | arrestata la banda di topi d' appartamento

Notizia in breve

Una banda di ladri specializzati in furti in appartamento è stata arrestata a Bareggio. La gang, che forzava le auto per trovare le chiavi di casa e commetteva ripetuti furti in diverse città del nord Italia, è stata fermata durante un'operazione delle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno identificato e smantellato il gruppo, che aveva messo a segno numerosi colpi prima di essere intercettato.