Forzavano le macchine per trovare le chiavi di casa | arrestata la banda di topi d' appartamento
Una banda di ladri specializzati in furti in appartamento è stata arrestata a Bareggio. La gang, che forzava le auto per trovare le chiavi di casa e commetteva ripetuti furti in diverse città del nord Italia, è stata fermata durante un'operazione delle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno identificato e smantellato il gruppo, che aveva messo a segno numerosi colpi prima di essere intercettato.
Finisce a Bareggio la fuga del gruppo di topi d'appartamento che da tempo colpiva nei Comuni del nord Italia. Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio hanno tratto in arresto due cittadini stranieri, colti in flagranza di reato subito dopo aver svaligiato una villa nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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