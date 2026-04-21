Metro M3 | arrestata banda di borseggiatori che blocca le porte

Una banda di quattro persone, tra cui tre donne e un uomo di nazionalità polacca tra i 26 e i 30 anni, è stata fermata dalla polizia locale domenica pomeriggio sulla banchina della metropolitana M3 a Milano. Gli agenti hanno arrestato i sospetti dopo averli sorpresi a bloccare le porte del treno, impedendo la normale circolazione. L’intervento ha portato al fermo dei quattro individui, ritenuti responsabili di aver disturbato il regolare funzionamento del servizio di trasporto pubblico.

Un gruppo di quattro individui, composto da tre donne e un uomo di nazionalità polacca con età compresa tra i 26 e i 30 anni, è stato fermato dalla polizia locale durante il pomeriggio di domenica sulla banchina della linea metropolitana M3 a Milano. L’intervento ha interrotto un piano coordinato volto a colpire i passeggeri in attesa del convoglio diretto verso San Donato, culminando con l’arresto dei soggetti per furto aggravato. Il fulcro dell’operazione si è concentrato sulla gestione tattica del momento in cui il treno è giunto alla stazione. Mentre due membri della banda cercavano di manomettere i beni di una turista spagnola, i restanti due complici rimanevano posizionati strategicamente sulla soglia del vagone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metro M3: arrestata banda di borseggiatori che blocca le porte Notizie correlate Leggi anche: Metro A, borseggiatori a caccia di turisti alla stazione "Spagna" Milano, si buca in metro M3 davanti a una bambina nella prima domenica di OlimpiadiMilano, metropolitana, Olimpiadi e degrado urbano: nella stessa carrozza convivono vetrina globale e marginalità estrema.