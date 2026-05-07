Dall' auto all' appartamento | rubano le chiavi e corrono a svaligiare casa

Dopo aver forzato l’auto di una donna di 34 anni, i ladri sono riusciti a prendere le chiavi di casa. Successivamente, sono entrati nell’appartamento e hanno rubato diversi oggetti di valore. La proprietaria ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che stanno indagando sul caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili.