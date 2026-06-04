Due uomini sono stati arrestati a Busto Arsizio mentre forzavano auto per trovare indirizzo e chiavi di casa. Sono parte di una banda di ladri che operava in diverse zone del Nord Italia. La polizia ha fermato i due durante un tentativo di furto e li ha accusati di aver commesso vari furti in più regioni. Gli investigatori hanno sequestrato attrezzi utilizzati per scassinare le vetture. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare gli altri membri del gruppo.

Busto Arsizio (Varese), 4 giugno 2026 – Arrestati due uomini appartenenti a una banda di ladri d’appartamento, che colpiva in tutto il Nord Italia. I due sono stati colti in flagrante subito dopo aver svaligiato una villa a Bareggio, nel Milanese. Le indagini. Le indagini sono iniziate quando un cittadino residente a Busto Arsizio, rientrando a casa, ha sorpreso dei malfattori all'interno della propria abitazione. I due sono subito fuggiti a bordo di un'autovettura di cui la vittima è riuscita ad annotare la targa, comunicandola subito alle pattuglie del Commissariato intervenute sul posto. Il modus operandi. Dagli accertamenti delle forze dell’ordine, il veicolo è risultato essere a noleggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forzano le auto per trovare indirizzo e chiavi di casa: arrestati due uomini (parte di una banda di ladri d’appartamento)

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