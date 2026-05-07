Banda di ladri tenta il furto in un appartamento a San Maurizio Canavese ma viene scoperta | quattro arrestati

Il 27 aprile 2026, quattro uomini di nazionalità italiana e sudamericana sono stati arrestati nel centro di San Maurizio Canavese. I quattro erano stati scoperti mentre tentavano di entrare in un appartamento di via Bertone, che appartiene a un cittadino di origine marocchina. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto, portando all’arresto e alla detenzione dei sospetti.

Quattro uomini, in parte italiani e in parte sudamericani, sono stati arrestati lo scorso 27 aprile 2026 per un tentato furto in un appartamento di via Bertone, nel centro di San Maurizio Canavese, dove abita un marocchino. L'operazione è stata condotta in sinergia dalla polizia locale e dai.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Furto in un appartamento di Milano: i ladri arrestati mentre fuggono con 40mila euro in una valigiaMilano, 9 marzo 2026 – La polizia locale è intervenuta questa mattina in via Passo Rolle, arrestando due ladri d'appartamento probabilmente... Tentato furto in appartamento a Martina Franca, arrestati in quattroTarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato quattro uomini ritenuti presunti responsabili di tentato furto con scasso in concorso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Banda di ladri tenta il furto in un appartamento a San Maurizio Canavese ma viene scoperta: quattro arrestati; Forzano il posto di blocco e speronano i carabinieri: arrestati i ladri della banda degli hotel; Tentano il colpo alle Poste di Borgonovo ma i ladri causano solo danni: ufficio chiuso; ? Furti a raffica nelle case e auto rubate: presa coppia di ladri seriali - BresciaToday. Tentano il colpo alle Poste di Borgonovo ma i ladri causano solo danni: ufficio chiusoTentato furto l'altra notte all'ufficio postale di Borgonovo. Una banda di ladri professionisti ha agito penetrando all'interno della Posta dopo aver forzato una prima porta blindata all'esterno. Una ... ilpiacenza.it Banda di ladri di scooter in azione tra Valle Imagna e Isola BergamascaIn alcuni paesi della zona Valle Imagna e Isola Bergamasca in particolare Palazzago, Almenno San Bartolomeo, Barzana e Brembate di Sopra in questi ultimi giorni una banda di ladri ha messo a segno ... ecodibergamo.it Il killer della banda della Uno bianca parla dalla Fagnani. E per sminuire le proprie responsabilità tira in ballo pure le barbe finte. «Prendevamo ordini e colpivamo su commissione». I pm e Lepore si scaldano, ma di questo show criminale non c’era bisogno. - facebook.com facebook La Procura di #Bologna convocherà Roberto #Savi dopo che ieri è andata in onda l'intervista all'ex capo della banda della Uno Bianca nella trasmissione #Belve. x.com