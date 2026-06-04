Forzano la porta della gelateria e portano via la cassa | colpo notturno in viale

Durante la notte, alcuni ladri hanno forzato la porta di una gelateria in viale, entrando all’interno. Una volta dentro, hanno rovesciato le coppette di gelato e sottratto la cassa automatica. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Non sono stati ancora identificati i responsabili.

Sono entrati forzando la porta di ingresso, hanno buttato per aria le coppette dei gelati e hanno rubato la cassa automatica. Ennesimo colpo notturno dei ladri che tra l'una e le sette di oggi 4 giugno si sono introdotti all'interno della gelateria Gangemi, in viale XX Settembre. Dopo aver. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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