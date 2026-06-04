Forzano la porta della gelateria e portano via la cassa | colpo notturno in viale

Da triesteprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la notte, alcuni ladri hanno forzato la porta di una gelateria in viale, entrando all’interno. Una volta dentro, hanno rovesciato le coppette di gelato e sottratto la cassa automatica. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Non sono stati ancora identificati i responsabili.

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Sono entrati forzando la porta di ingresso, hanno buttato per aria le coppette dei gelati e hanno rubato la cassa automatica. Ennesimo colpo notturno dei ladri che tra l'una e le sette di oggi 4 giugno si sono introdotti all'interno della gelateria Gangemi, in viale XX Settembre. Dopo aver. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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