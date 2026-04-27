Colpo notturno in via Ghega | portati via migliaia di euro di fondo cassa

Nella notte, un negozio in via Ghega è stato oggetto di un tentativo di furto. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i malviventi sono riusciti a portare via circa 5000 euro di fondo cassa. L’auto dei ladri è fuggita prima che qualcuno si accorgesse della situazione, lasciando il negozio con i danni di un colpo notturno. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi del caso.

Un esercizio commerciale di via Ghega si è risvegliato con un'amara sorpresa. Ignoti sono riusciti a forzare la porta di ingresso, a prelevare circa 5000 euro di fondo cassa e darsela a gambe levate. La segnalazione è partita dagli stessi titolari che hanno chiamato il 112. Una volta sul posto.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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