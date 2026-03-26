Vandali forzano la porta poi l' incendio | chiusa la scuola media Romanino

Nella serata di mercoledì 25 marzo, intorno alle 18, un incendio si è sviluppato in un’ala della scuola media Romanino situata in via Carducci nel quartiere Fiumicello. Prima dell’incendio, alcuni vandali avevano forzato una porta dell’edificio. L’area colpita, solitamente usata come deposito e non destinata alle lezioni, è stata danneggiata dall’incendio. La scuola è stata successivamente chiusa.

Vandali in azione alla scuola media Romanino di via Carducci, nel quartiere Fiumicello. Un incendio è divampato nella serata di mercoledì 25 marzo, verso le 18, in un’ala dell’istituto normalmente non utilizzata per le lezioni, ma adibita a deposito. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero di origine dolosa: qualcuno ha forzato le porte a vetro sul retro della scuola, entrando dall’accesso di via Volturno. All’interno, i vandali avrebbero svuotato gli estintori e dato fuoco a fogli e materiale cartaceo presente. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto l’impianto elettrico, mentre la stabilità dell’edificio non è risultata compromessa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Vandali forzano la porta, poi l'incendio: chiusa la scuola media Romanino Articoli correlati Brescia, incendio alla scuola RomaninoBrescia, 25 marzo 2056 – Incendio nel pomeriggio di oggi, 25 marzo, negli spazi della scuola Romanino di via Carducci a Brescia. Scuola chiusa dopo il raid dei vandali: genitori infuriatiScuola chiusa fino a data da destinarsi dopo il raid vandalico al plesso Platani di via Filippo Saporito ad Aversa.