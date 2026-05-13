Forza il posto di blocco e tenta la fuga in moto ma viene bloccato e trovato con la droga

Un minorenne è stato fermato nel pomeriggio di oggi a Mondragone dopo aver forzato un posto di blocco e tentato di scappare in moto. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato. La polizia ha sequestrato la droga e ha avviato le procedure di rito.

Un minorenne è finito nei guai dopo aver forzato un posto di blocco. E' accaduto nel pomeriggio di oggi (13 maggio) a Mondragone. I carabinieri del Reparto Territoriale, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Extreme Gunfight: Enemy Fire Traps Squad in Frozen Wasteland—One Shot Changes All!

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