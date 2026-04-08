Perugia forza il posto di blocco e scatta l' inseguimento | 21enne arrestato

A Perugia, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 anni albanese senza fissa dimora dopo aver forzato un posto di blocco e aver dato inizio a un inseguimento. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un breve inseguimento e poi le manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne, cittadino albanese senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo a San Sisto durante un posto di blocco. I militari hanno intimato l'alt. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Senza patente da 15 anni forza il posto di blocco, inseguimento in via Emilia OvestL'automobilista, gravato da numerosi precedenti penali e alla guida di un veicolo già sotto sequestro, è stato sanzionato per oltre 6. Tor Bella Monaca, forza posto di blocco: preso pusher dopo inseguimentoA due giorni dal maxi blitz che ha portato al sequestro di armi e droga, prosegue senza sosta l’offensiva dei carabinieri nel quartiere di Tor Bella... Argomenti più discussi: Gennari saluta la Bartoccini Perugia: Dispiace per la retrocessione, la società merita l'A1; Le Mura Spring, sconfitta casalinga contro Peru; PERUGIA-GUIDONIA (U17) – Poker e primo posto per i biancorossi; Finali 17:30: il Cittadella la ribalta e 'vede' il 3° posto. Blitz salvezza Perugia. Le Mura Spring ospita PerugiaUltimo scontro al vertice questo sabato per le ragazze del Green Lucca: al Palatagliate arriva la Pallacanestro Perugia, attuale terza forza del campionato. Con il secondo posto ormai acquisito matema ... gazzettalucchese.it Rotonda Quattrotorri, 90mila veicoli al giorno: Perugia e Corciano chiedono intervento urgente. Le due amministrazioni comunali hanno fatto martedì il punto sullo studio che ha analizzato i flussi di traffico. Ferdinandi e Pierotti: «Serve soluzione rapida e condi - facebook.com facebook H. 16:40 Rosario - Vespri - #Santa #Messa in collegamento con la Chiesa Santa Giuliana - Scuola di lingue estere dell'esercito - Perugia x.com