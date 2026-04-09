Buon cibo cultura sport e cammini anche religiosi | la ricetta per attirare i turisti a Monza e in Brianza

Il turismo a Monza e nella Brianza si basa su diverse attrattive, tra cui cibo, cultura, sport e percorsi spirituali. La città non si limita al noto evento automobilistico del Gran Premio, come confermato da Confcommercio Monza. Numerosi visitatori scelgono di esplorare questa zona per le sue molteplici offerte, che spaziano dall’enogastronomia alle attività religiose e sportive. La varietà di proposte contribuisce ad attirare un pubblico diverso durante tutto l’anno.

Il turismo a Monza non è solo legato al Gran Premio. Un dato di fatto confermato anche da Confcommercio Monza. “Il trend negli ultimi due anni è positivo - spiega Alessandro Fede Pelloni, segretario Confcommercio cittadino – con un più 25 per cento. Ma soprattutto con una presenza più lunga che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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