Fortitudo che ’stoppata’ su Caja | Volevo solo salutare questa piazza

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una conferenza stampa della Fortitudo è stata annullata, mentre la squadra prosegue la pianificazione per le prossime stagioni. In un messaggio, un rappresentante del club ha dichiarato di aver voluto solo salutare la piazza, senza ulteriori commenti. La squadra sembra divisa tra le difficoltà attuali e l’intenzione di guardare avanti, continuando a lavorare per il futuro nonostante le incertezze.

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E’ una Fortitudo che continua a sdoppiarsi tra presente e futuro, tra una conferenza stampa annullata e una Effe che invece continua a guardare e programmare il futuro. Partiamo dal presente. Ieri è saltata la conferenza in programma al PalaDozza e organizzata dallo stesso Attilio Caja che voleva salutare stampa e tifosi. A spiegare cosa è successo è stato lo stesso allenatore. "Sono stato costretto a dover annullare la conferenza stampa; alle 11.26 di questa mattina (ieri, ndr), io ed il mio procuratore abbiamo ricevuto via mail una comunicazione della Fortitudo" sottolinea lo stesso coach pavese. "Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 –... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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