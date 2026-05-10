La Fortitudo Basket ha ottenuto una vittoria importante nel match disputato al Madison, portandosi sul 2-0 nella serie contro Avellino. La squadra di Caja ha conquistato la vittoria senza la presenza di Moore e Fantinelli, giocatori assenti per motivi vari. Durante l’incontro, un parziale negativo è stato recuperato e trasformato in un vantaggio decisivo grazie a un cambio di ritmo e a determinati giocatori che sono saliti in cattedra nel momento cruciale.

? Domande chiave Come ha fatto la Fortitudo a vincere senza Moore e Fantinelli?. Chi ha trasformato il parziale negativo in un vantaggio decisivo?. Perché l'efficacia di Lewis non è bastata all'Avellino nel finale?. Come potrà la squadra di Caja gestire le assenze in territorio campano?.? In Breve Della Rosa segna 23 punti e Sarto 18 al PalaDozza il 9 maggio 2026.. Lewis realizza 29 punti per l'Avellino nonostante il parziale 10-1 bolognese.. Assenze pesanti di Lee Moore e Matteo Fantinelli per problemi muscolari e lombalgia.. Serie in vantaggio 2-0 con prossima sfida martedì al Pala Del Mauro.. La Fortitudo Bologna batte l’Avellino per 69-64 al PalaDozza, portandosi sul vantaggio di 2-0 nella serie grazie a una prestazione collettiva che ha coinvolto 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fortitudo, trionfo nel Madison: la squadra di Caja va 2-0 su Avellino

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