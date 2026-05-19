Fortitudo sfida decisiva a Verona | l’ombra di Della Rosa pesa su Caja
La Fortitudo si prepara a giocare una partita importante a Verona, con l’incognita rappresentata dall’assenza di Della Rosa. L’allenatore dovrà decidere come riempire il vuoto lasciato dall’assenza del giocatore infortunato, valutando le scelte tra i componenti a disposizione. La squadra si presenta con alcuni giocatori infortunati, e la sfida richiede una strategia efficace per cercare di conquistare la vittoria in un ambiente difficile. La partita si svolgerà nel tardo pomeriggio e sarà seguita da vicino dagli addetti ai lavori.
? Domande chiave Come potrà Attilio Caja compensare l'assenza di Della Rosa?. Chi potrà sostituire i giocatori infortunati per garantire la vittoria?. Quale ruolo giocheranno Moore e Fantinelli nella gestione degli acciacchi?. Come potrà la Fortitudo difendere l'inviolabilità della PalaDozza domani?.? In Breve Fortitudo vanta 21 vittorie su 22 sfide giocate in PalaDozza questa stagione.. Verona chiude la stagione regolare al quarto posto con due punti dal distacco.. Prelazione per i biglietti riservata agli abbonati fino alle ore 19 di oggi.. Assenze pesanti per Benvenuti e Mazzola con l'apporto di Imbrò e Fantinelli.. La Fortitudo di Attilio Caja affronta domani la semifinale di serie A2 contro la Scaligera Verona, dopo aver eliminato Avellino in gara-5. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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