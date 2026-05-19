Fortitudo sfida decisiva a Verona | l’ombra di Della Rosa pesa su Caja

La Fortitudo si prepara a giocare una partita importante a Verona, con l’incognita rappresentata dall’assenza di Della Rosa. L’allenatore dovrà decidere come riempire il vuoto lasciato dall’assenza del giocatore infortunato, valutando le scelte tra i componenti a disposizione. La squadra si presenta con alcuni giocatori infortunati, e la sfida richiede una strategia efficace per cercare di conquistare la vittoria in un ambiente difficile. La partita si svolgerà nel tardo pomeriggio e sarà seguita da vicino dagli addetti ai lavori.

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