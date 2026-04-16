Prisco rassicura sul nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Pescantina

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, il sottosegretario al Ministero dell’Interno si è recato in prefettura per un incontro con il prefetto e i sindaci della zona della Valpolicella. Durante la riunione, si è parlato del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco previsto a Pescantina. Prisco ha espresso rassicurazioni riguardo alla realizzazione e all’operatività della nuova sede.