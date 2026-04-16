Prisco rassicura sul nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Pescantina

Da veronasera.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, il sottosegretario al Ministero dell’Interno si è recato in prefettura per un incontro con il prefetto e i sindaci della zona della Valpolicella. Durante la riunione, si è parlato del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco previsto a Pescantina. Prisco ha espresso rassicurazioni riguardo alla realizzazione e all’operatività della nuova sede.

Nel pomeriggio di martedì scorso, 14 aprile, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco ha incontrato in prefettura il prefetto Demetrio Martino e i sindaci del comprensorio della Valpolicella. Al tavolo erano presenti i primi cittadini di Brentino Belluno, Bussolengo, Dolcè.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Leggi anche: Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco in Valle Caudina: varato il cronoprogramma per il presidio atteso da anni

Distaccamento dei vigili del fuoco a Chioggia, ci siamo: via libera al progettoI cantieri dell'intervento, per il quale saranno investiti 5,5 milioni di euro, partiranno entro l'estate 2026.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.