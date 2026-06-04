Forlimpopoli caso deleghe dopo le dimissioni di Poletti | La nostra città presenta un’interrogazione
Il gruppo consiliare ‘La nostra città’ ha presentato un’interrogazione alla sindaca di Forlimpopoli per chiedere chiarimenti sul futuro della giunta e sulla redistribuzione delle deleghe assessorili, dopo le dimissioni di un assessore avvenute il 30 aprile.
Il gruppo consiliare della lista civica ‘La nostra città’ ha presentato un’interrogazione alla sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, per chiedere chiarezza sul futuro assetto della giunta e sulla redistribuzione delle deleghe assessorili dopo le dimissioni del 30 aprile scorso di Aride. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Forlimpopoli, l'assessore Aride Poletti rassegna le dimissioni: "Motivi personali"L’assessore del comune di Forlimpopoli ha annunciato le proprie dimissioni, citando motivi personali.
Forlimpopoli, 'La Nostra Città' traccia il bilancio di metà mandato: "Logiche lontane dai cittadini"A Forlimpopoli, si è svolto un incontro pubblico promosso dalla lista di minoranza “La Nostra Città” per fare il punto sui primi due anni di...