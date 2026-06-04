Forlimpopoli caso deleghe dopo le dimissioni di Poletti | La nostra città presenta un’interrogazione

Da forlitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo consiliare ‘La nostra città’ ha presentato un’interrogazione alla sindaca di Forlimpopoli per chiedere chiarimenti sul futuro della giunta e sulla redistribuzione delle deleghe assessorili, dopo le dimissioni di un assessore avvenute il 30 aprile.

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Il gruppo consiliare della lista civica ‘La nostra città’ ha presentato un’interrogazione alla sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, per chiedere chiarezza sul futuro assetto della giunta e sulla redistribuzione delle deleghe assessorili dopo le dimissioni del 30 aprile scorso di Aride. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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