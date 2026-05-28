Forlimpopoli ' La Nostra Città' traccia il bilancio di metà mandato | Logiche lontane dai cittadini

A Forlimpopoli, si è svolto un incontro pubblico promosso dalla lista di minoranza “La Nostra Città” per fare il punto sui primi due anni di legislatura. Durante l’evento, è stato evidenziato che le politiche adottate sono percepite come lontane dalle esigenze dei cittadini. Il forum si è trasformato in un momento di confronto diretto tra cittadini e rappresentanti politici, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra amministrazione e comunità locale.

Un momento di bilancio che si è trasformato in un vivace forum cittadino. Si è svolto mercoledì sera a Forlimpopoli un incontro pubblico promosso dalla lista di minoranza “La Nostra Città”, un appuntamento concepito per fare il punto sui primi due anni di legislatura e per rinsaldare il legame. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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