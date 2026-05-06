Forlimpopoli l' assessore Aride Poletti rassegna le dimissioni | Motivi personali

L’assessore del comune di Forlimpopoli ha annunciato le proprie dimissioni, citando motivi personali. Dopo aver lasciato le deleghe ai Lavori pubblici, alla Viabilità, alla Gestione e manutenzione del proprietà, alle Attività produttive, all’Agricoltura e alla Protezione civile, ha consegnato le proprie deleghe alla sindaca. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera giunta comunale. La sindaca ha preso atto della scelta e si è detta dispiaciuta per la decisione.