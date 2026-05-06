Forlimpopoli l' assessore Aride Poletti rassegna le dimissioni | Motivi personali
L’assessore del comune di Forlimpopoli ha annunciato le proprie dimissioni, citando motivi personali. Dopo aver lasciato le deleghe ai Lavori pubblici, alla Viabilità, alla Gestione e manutenzione del proprietà, alle Attività produttive, all’Agricoltura e alla Protezione civile, ha consegnato le proprie deleghe alla sindaca. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera giunta comunale. La sindaca ha preso atto della scelta e si è detta dispiaciuta per la decisione.
L’assessore Aride Poletti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta comunale guidata dalla sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, rimettendo le deleghe ai Lavori pubblici, Viabilità, Gestione e manutenzione del patrimonio, Attività produttive, Agricoltura e Protezione civile. La.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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