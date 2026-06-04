Forlì australiano? La replica della società | Nessuna cessione voci prive di fondamento
Il Forlì Calcio ha negato di aver ceduto la società, smentendo le voci circolate mercoledì sera. La società ha dichiarato che le indiscrezioni sono prive di fondamento e che non ci sono stati passaggi di proprietà o cambiamenti societari recenti. La comunicazione arriva a oltre un mese di distanza da eventuali annunci ufficiali e si concentra sulla conferma della stabilità della gestione attuale.
A distanza di oltre un mese torna a parlare per via ufficiale il Forlì Calcio, questa volta però non per annunciare novità in vista della prossima imminente stagione ma per smentire voci di una possibile cessione societaria che hanno iniziato a circolare nel tardo pomeriggio di mercoledì. Un sito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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