Forlì australiano? La replica della società | Nessuna cessione voci prive di fondamento

Notizia in breve

Il Forlì Calcio ha negato di aver ceduto la società, smentendo le voci circolate mercoledì sera. La società ha dichiarato che le indiscrezioni sono prive di fondamento e che non ci sono stati passaggi di proprietà o cambiamenti societari recenti. La comunicazione arriva a oltre un mese di distanza da eventuali annunci ufficiali e si concentra sulla conferma della stabilità della gestione attuale.