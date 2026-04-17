PalaBoxe la replica della società | Nessuna morosità nei confronti del Comune

La società che gestisce il PalaBoxe ha diffuso una nota in cui afferma di non avere alcuna morosità nei confronti del Comune di Latina. La gestione dell’impianto era stata assegnata alla Asd Boxe Latina, che quindi precisa di non avere debiti o pendenze con l’ente pubblico. La società ha deciso di intervenire dopo alcune voci che avevano messo in dubbio la regolarità dei pagamenti.

La Asd Boxe Latina, cui è stata aggiudicata la gestione del PalaBoxe da parte del Comune di Latina, non ha pendenze con l’ente. In una lunga nota legale, la società contesta le ricostruzioni in merito alla determina di aggiudicazione del Comune di Latina che cita una morosità del sodalizio nei.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Asd Boxe Latina: "Nessuna morosità nei confronti del Comune"La Asd Boxe Latina, cui è stata aggiudicata la gestione del PalaBoxe da parte del Comune di Latina, non ha pendenze con l’ente. Leggi anche: Simeone Inter, la verità sulla trattativa e la posizione della società nei confronti di Chivu Aggiornamenti e contenuti dedicati PalaBoxe, la replica della società: Nessuna morosità nei confronti del ComuneLa Asd Boxe Latina, cui è stata aggiudicata la gestione del PalaBoxe da parte del Comune di Latina, non ha pendenze con l’ente. In una lunga nota legale, la società contesta le ricostruzioni in merito ... latinatoday.it Il Comune assegna il PalaBoxe, ma scattano le polemicheCampagna (Pd): La società è morosa, perché in altre procedure era previsto invece il requisito economico-finanziario? ... latinatoday.it