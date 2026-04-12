La Costituzione fondamento della società

La Costituzione rappresenta il quadro fondamentale per la società, garantendo i diritti e le regole di funzionamento. Attualmente, in Europa, l’inflazione sta rallentando, in parte grazie alla forza dell’euro. I tassi di interesse, sia quelli stabiliti dalla Banca centrale europea sia quelli di mercato, rimangono ancora relativamente bassi. Questi fattori contribuiscono a contenere l’aumento dei prezzi nell’area europea.

"Ora I’inflazione in Europa è frenata innanzitutto dalla forza dell’euro e i tassi di interesse, sia della Bce sia quelli di mercato, sono ancora abbastanza bassi. La moneta comune è un grande successo europeo e in pochi anni è diventata la seconda moneta del mondo". Lo ha detto ieri a Ravenna Antonio Patuelli – presidente dell’Abi e del Gruppo La Cassa di Ravenna – intervenuto in mattinata nell’ambito della Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera all’incontro sul tema ’La Costituzione e i simboli della Repubblica’ organizzata dalla Prefettura di Ravenna e dalla Fondazione insigniti Omri, Ordine al merito della Repubblica Italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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