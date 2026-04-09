Oggi, giovedì 9 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio della serie Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Ender e Sahika elaborano un piano, mentre Halit avverte Yildiz di un possibile pericolo. I fan della serie sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali decisioni prenderanno i personaggi coinvolti.

Va in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender non potrà fare a meno di allearsi con Sahika. La sorella di Kaya la sta ricattando, se non la aiuterà mostrerà a tutti il video che incastra Yigit, questo infatti mostra chiaramente che è stato lui che ha tentato di ucciderla. Spoiler Forbidden fruit 9 aprile 2026: tra Lila e Yigit non è davvero finita? Halit furioso Ricattata dalla perfida 'cognata' Ender collaborerà al piano di Sahika che dovrà riuscire a separare Halit e Yildiz, la donna vuole anche far aumentare i conflitti tra Nadir e Argun. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 9 aprile 2026: Ender e Sahika hanno un piano, Halit mette in guardia Yildiz

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Forbidden fruit, spoiler 2 aprile 2026: Sahika costringe Sahika a tornare, Yildiz non reagisce beneVa in onda oggi, giovedì 2 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

FORBIDDEN FRUIT 25 26 MARZO: SAHIKA VICINA A COMPIERE IL PIANO, HALIT FURIOSO CON KAYA, YLDIZ TORNA

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