Forbidden fruit spoiler 9 aprile 2026 | Ender e Sahika hanno un piano Halit mette in guardia Yildiz

Da ilsipontino.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, giovedì 9 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio della serie Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata, Ender e Sahika elaborano un piano, mentre Halit avverte Yildiz di un possibile pericolo. I fan della serie sono in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi e quali decisioni prenderanno i personaggi coinvolti.

Va in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender non potrà fare a meno di allearsi con Sahika. La sorella di Kaya la sta ricattando, se non la aiuterà mostrerà a tutti il video che incastra Yigit, questo infatti mostra chiaramente che è stato lui che ha tentato di ucciderla. Spoiler Forbidden fruit 9 aprile 2026: tra Lila e Yigit non è davvero finita? Halit furioso Ricattata dalla perfida 'cognata' Ender collaborerà al piano di Sahika che dovrà riuscire a separare Halit e Yildiz, la donna vuole anche far aumentare i conflitti tra Nadir e Argun. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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FORBIDDEN FRUIT 25 26 MARZO: SAHIKA VICINA A COMPIERE IL PIANO, HALIT FURIOSO CON KAYA, YLDIZ TORNA

Video FORBIDDEN FRUIT 25 26 MARZO: SAHIKA VICINA A COMPIERE IL PIANO, HALIT FURIOSO CON KAYA, YLDIZ TORNA

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